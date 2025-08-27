Das neue Wehrdienstgesetz kommt. Heute hat das Bundeskabinett grünes Licht erteilt. Der Fokus liegt dabei vor allem auf einem: Freiwilligkeit. Ein Zwang zum Wehrdienst wurde nicht vereinbart. Der Wehrdienst soll stattdessen für junge Menschen attraktiver gemacht werden – zum Beispiel mit mehr Geld und einer integrierten Drohnenausbildung. Ab Januar 2026 sollen Männer zum 18. Geburtstag einen Online-Fragebogen zum Interesse am Dienst und zur Qualifikation erhalten und beantworten müssen. Geeignete Kandidaten bekommen dann eine Einladung zur Musterung. Für Frauen bleibt die Beantwortung des Fragebogens freiwillig. Die Meinung dazu in Mittelfranken: gemischt.