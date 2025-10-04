Es ist ein kurzer, süffisanter Moment, den die Kameras am Rande eines Treffens europäischer Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Kopenhagen eingefangen haben. Albaniens Premier Edi Rama forderte von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine „Entschuldigung“. Der Grund: ein öffentlicher Versprecher des US-Präsidenten Donald Trump. Auch Österreichs Kanzler Christian Stocker hatte am Trump-Fauxpas sichtlich seinen Spaß ...