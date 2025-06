Bekanntgabe des Houese of Game in der Bundeshauptstadt Berlin, wurde mit einem Hoffest und kurzen Führung heute präsentiert. Mit dabei u. a. der Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegener sie die Wirtschaftssenatorin Giffey, die auch gleich in einer jeweiligen Rede ordentlich für das Großprojekt geworben haben. Ein Blick auf der Terrasse vom 10 Stocken war ein Muss für jeden. Im Herzen von Berlin wird mit dem „House of Games Berlin“ auf rund 15.000 Quadratmetern ein einzigartiger Leuchtturm für das gesamte Games-Ökosystem entstehen, dessen Strahlkraft über die Metropolregion Berlin-Brandenburg und Deutschland hinaus international sichtbar sein wird. Das „House of Games Berlin“ soll künftig die erste Anlaufstelle für etablierte Unternehmen und Startups aus der Games-Wirtschaft sowie ein pulsierender Ort für Forschung, Wissenschaft, Bildung und Kultur werden. Es bietet vielfältige Räumlichkeiten für Unternehmen, Technologie-Dienstleister, Veranstaltungen, Co-Working und multifunktionelle Shared Spaces sowie Konferenzen und Ausstellungen rund um das Thema Games und verwandte Industrien. Durch ein kulturelles Angebot soll das „House of Games Berlin“ auch für die breite Öffentlichkeit erlebbar sein. Der vor Ort stattfindende Wissensaustausch, die Kooperationsmöglichkeiten auf kurzem Wege, der Zugriff auf ein vorhandenes Netzwerk soll aus dem „House of Games Berlin“ einen richtungsweisenden Arbeits-, Entwicklungs- und Wirtschaftsort machen, der Synergien fördert. Zahlreiche Miet-Interessent*innen aus dem Games-Ökosystem haben sich bereits für die Anmietung von Räumlichkeiten im „House of Games Berlin“ vormerken lassen. Das Interesse steigt stetig. Mehr auf www.house-of-games-berlin.com. Der Steuerungskreis besteht neben medianet berlinbrandenburg e.V. aus der Wista Management GmbH, dem game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. und Ubisoft Berlin. T: medianet berlinbrandenburg, rpn24 V: rpn24