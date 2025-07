Der Schauspieler Jeff Daniels hat erneut Donald Trumps Anhänger kritisiert und ihnen eine scharfe Botschaft mit sieben Worten übermittelt: „Ich hoffe, ihr verliert jede Menge Geld“. In dem Podcast „The Best People“ von MSNBC mit Nicolle Wallace sprach der Emmy-Gewinner über die wirtschaftlichen Folgen der Politik der Trump-Ära, insbesondere über Zölle. Daniels argumentierte, dass finanzielle Schwierigkeiten letztendlich die öffentliche Meinung verändern könnten, und sagte: „Das wird es bewirken.“ Er machte die Republikaner im Senat, insbesondere Mitch McConnell, für jahrzehntelange politische Manöver verantwortlich, die zur aktuellen Lage der Gerichte und der Wirtschaft geführt hätten. Wallace stimmte zu und merkte an, dass Zölle den normalen Amerikanern schaden würden. Daniels verurteilte auch den seiner Meinung nach rückläufigen Anstand in der Nation und bezeichnete Trump als „Schlangenölverkäufer“. Er bedauerte die Niederlage von Kamala Harris im Jahr 2024 und meinte, sie hätte wie Abraham Lincoln geführt, indem sie sich mit abweichenden Stimmen umgeben hätte. Ein Sprecher des Weißen Hauses reagierte darauf, indem er Daniels als „realitätsfernen linken Hollywood-Clown“ bezeichnete und Trumps Bilanz in Bezug auf Löhne und Inflation verteidigte.