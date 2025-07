Die britische Sängerin Jess Glynne kritisiert die Trump-Regierung dafür, dass sie ihren Hit „Hold My Hand” aus dem Jahr 2015 in einem Social-Media-Beitrag verwendet hat, der für Abschiebungen wirbt. Der Song, der dank eines Werbespots der britischen Fluggesellschaft Jet2 kürzlich auf TikTok viral ging, wurde in einem vom Weißen Haus geteilten Video verwendet. „Dieser Beitrag macht mich ehrlich gesagt krank“, schrieb Glynne auf Instagram neben einem Screenshot des Beitrags. „In meiner Musik geht es um Liebe, Einheit und die Verbreitung von Positivität – niemals um Spaltung oder Hass.“ Das Video des Weißen Hauses zeigt Menschen in Handschellen, die in ein Flugzeug begleitet werden, mit der Bildunterschrift: „Wenn ICE Ihnen einen Jet2-Urlaub ohne Rückflug zur Abschiebung bucht. Es gibt nichts Besseres!“ In dem Video der Regierung sind die Gesichter der Beamten unkenntlich gemacht, die der Inhaftierten jedoch nicht, was Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Ethik aufwirft. Der Trend begann mit der Werbung von Jet2 für 2024, in der die Sprecherin Zoë Lister fröhlich für Reiseangebote wirbt. Der Ton der Werbung wurde in fast 2 Millionen TikTok-Videos verwendet, oft in Verbindung mit humorvollen Missgeschicken. Lister bezeichnete den Trend in einem NBC-Interview als „lustig und fröhlich“.