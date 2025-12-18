Jimmy Kimmel ging nach Donald Trumps überraschender Ansprache hart mit dem Präsidenten ins Gericht und verspottete ihn dafür, dass er die Inflation und Zölle verteidigte, während er gleichzeitig mit angeblichen Erfolgen im Jahr 2025 prahlte. Kimmel scherzte, die Rede habe sich angefühlt wie eine „überraschende Primetime-Folge von The Worst Wing“ und beschwerte sich, dass Trump beliebte Serienfinals unterbrochen habe, um sich selbst zu loben. Er las Trumps Social-Media-Versprechen über ein „großartiges Jahr“ vor und witzelte, dass er zustimme – die Epstein-Akten müssten schließlich bald veröffentlicht werden. Der Monolog kam zu einem Zeitpunkt, an dem Trumps Zustimmungswerte sinken. Viele Amerikaner sorgen sich trotz seiner Versprechen, „Amerika wieder bezahlbar zu machen“, um Inflation und steigende Lebenshaltungskosten. Laut einer aktuellen Umfrage stimmen nur 36 % der Amerikaner mit Trumps Wirtschaftspolitik überein, während sich das erste Viertel seiner Amtszeit dem Ende nähert. Kimmel bezog sich auch auf die Kontroverse um Trumps mutmaßliche Verbindungen zu Epstein, die der Präsident bestreitet, nachdem er ein Gesetz unterzeichnet hatte, das das Justizministerium zur Herausgabe von Akten verpflichtete. Kimmel kam zu dem Schluss, dass Trump lieber „die Scherben aufwischen“ sollte, anstatt Fernsehsendungen zu unterbrechen, da die öffentliche Skepsis und die Witze in Late-Night-Shows immer weiter zunehmen.