Jimmy Kimmel hat sich über US-Präsident Donald Trump lustig gemacht, nachdem Aufnahmen aufgetaucht waren, die den Präsidenten scheinbar beim Dösen während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus zeigen. „Sieht dieser Mann für Sie nach jemandem aus, der Anzeichen von Müdigkeit zeigt?“, fragte Kimmel in seinem Eröffnungsmonolog, bevor er einen Clip zeigte, in dem Trump offenbar damit kämpft, seine Augen offen zu halten. Er ergänzte: „Erzähl uns doch noch einmal, wie sleepy Joe ist, ja?“, in Anspielung auf Trumps Spitznamen für Ex-Präsident Joe Biden. Kimmel bemerkte anschließend, dass Trump in der Nacht zuvor 160 Beiträge auf Truth Social veröffentlicht habe. „Wisst ihr, wie lange man auf der Toilette sitzen muss, um so viel zu posten?“ Er fuhr fort: „Ich schätze, seine kleinen Daumen haben aufgegeben, und er ist den Flur hinunter gekommen für eine weitere All-Star-Kabinettssitzung.“ Nachdem er weiteres Filmmaterial gezeigt hatte, wie Trump gegen den Schlaf kämpft, sagte Kimmel sarkastisch: „Es geht ihm großartig. Macht euch bloß keine Sorgen um ihn oder sein Team… Sein Team liefert absolute Spitzenarbeit.“ Kimmel schloss mit weiteren Spitzen gegen Trumps Verbündete und verwies dabei auf Kontroversen um hochrangige Regierungsmitglieder: „Bei IKEA bekommt man bessere Kabinette.“