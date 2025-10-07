Jimmy Kimmel scherzte in seiner Show „Jimmy Kimmel Live“, dass er nun „beliebter“ sei als US-Präsident Donald Trump und verwies dabei auf eine neue YouGov-Umfrage. An der YouGov/Economist-Umfrage nahmen 1.656 Erwachsene aus den USA teil. Kimmel hatte eine Netto-Beliebtheit von +3, Trump hingegen liegt bei -13. Kimmels Kommentar dazu: „Das ist nett, aber wenn man bedenkt, dass ich kein verurteilter Straftäter bin, denke ich, meine Bewertung [...] sollte besser sein.“ Kimmel scherzte weiter, er hoffe, dass Trump die Umfrage nicht sieht. „Ihr wisst ja, dass ich es nicht mag, ihn zu verärgern.“ Er las auch eine Reaktion von Trumps Kampagnen Sprecherin Anna Kelly vor, die erklärte, Kimmel „bete jeden Abend darum, nur einen Bruchteil der Unterstützung von Trump zu bekommen“. Kelly beendete ihr Statement mit: „Traurig!“ Kimmels Antwort: „Ich mag ‚Traurig!‘ mit Ausrufezeichen. Das wäre ein tolles T-Shirt – mit Trumps Gesicht drauf, oder?“ Dann legte er nach: „Der Präsident der Vereinigten Staaten hat eine niedrigere Zustimmungsrate als Diddy und Durchfall. Das ist traurig.“ Kimmels Show verzeichnete zuletzt Rekordeinschaltquoten, nachdem ABC sie zunächst abgesetzt hatte. Grund waren seine Aussagen zur Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk.