Jimmy Kimmel hat sich über die Reaktion des US-Präsidenten Donald Trump auf die bevorstehende Veröffentlichung der Epstein-Akten lustig gemacht. „Trump ist im Moment kein Zuckerschlecken“, sagte er in der neuesten Folge von „Jimmy Kimmel Live!“. Trump fuhr kürzlich Reporter an, die ihn zu den Epstein-Akten befragten, und sagte zu einer weiblichen Journalistin: „Ruhe, Schweinchen.“ Kimmel bemerkte: „Wenn ein Mann in einem Video zur Schulung über Belästigung am Arbeitsplatz so mit einer weiblichen Kollegin sprechen würde, würde man sagen: ‚Okay, das ist jetzt zu viel.‘“ Vor Kurzem empfing Trump den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der laut Kimmel „grünes Licht für den brutalen Mord an Jamal Khashoggi, einem Kolumnisten der Washington Post, gegeben hat“. Kimmel sagte, Khashoggi sei „mit einer Knochensäge zerstückelt worden“, angeblich auf Anordnung von bin Salman, „also zieht Trump natürlich alle Register für seinen Billionärsfreund“. Während des Besuchs von bin Salman schimpfte Trump ABC-Reporterin Mary Bruce wegen Fragen zu dem Mord aus und sagte, sie solle seinen Gast nicht „in Verlegenheit bringen“, indem sie danach frage. Als Bruce anschließend nach Epstein fragte, nannte Trump sie eine „schreckliche Reporterin“ und drohte mit Konsequenzen für die ABC-Lizenz, indem er sagte, FCC-Vorsitzender Brendan Carr solle sich „darum kümmern“. Kimmel erinnerte die Zuschauer: „Beim letzten Mal, als dein FCC-Typ sich das angesehen hat, lief das für dich nicht besonders gut“ – eine Anspielung auf die vorübergehende Suspendierung seiner Show nach Druck von Carr.