Podcast-Moderator Joe Rogan hat US-Präsident Donald Trump wegen des andauernden Krieges im Iran kritisiert und behauptet, einige seiner Anhänger fühlten sich „verraten“. Rogan äußerte sich in einer kürzlich erschienenen Folge von „The Joe Rogan Experience“ im Gespräch mit dem Journalisten Michael Schellenberger. Sein Podcast ist aktuell der meistgehörte auf Spotify und erreicht Millionen von Zuhörern pro Folge. In einer der Folgen stellte Rogan die Entscheidung für die Militärschläge gegen den Iran infrage und sagte, sie erscheine „völlig absurd, wenn man bedenkt, was er im Wahlkampf versprochen hat“. „Deshalb fühlen sich so viele Menschen verraten, oder? Er hat versprochen, keine Kriege mehr zu führen, diese dummen, sinnlosen Kriege zu beenden, und jetzt haben wir einen Krieg, bei dem wir nicht einmal genau erklären können, warum wir ihn geführt haben“, sagte Rogan in der Folge. Trump war bereits während seines Präsidentschaftswahlkampfs 2024 in Rogans Podcast zu Gast, und Rogan sprach sich am Tag vor der Wahl für ihn aus. Auch andere konservative Medienvertreter äußerten Bedenken hinsichtlich der Militäroperation. Tucker Carlson bezeichnete die Angriffe in einem kürzlich ausgestrahlten Interview mit ABC News als „widerlich und bösartig“. Trump entgegnete: „MAGA ist Trump – MAGA ist nicht die anderen beiden“, und behauptete: „MAGA liebt, was ich tue, jeden einzelnen Aspekt davon.“