Während die Trump-Regierung bereit zu sein scheint, den Jeffrey-Epstein-Skandal hinter sich zu lassen, ist Kevin Spacey es nicht. Der Schauspieler äußerte sich auf X zu einem aktuellen Bericht des Justizministeriums und des FBI, in dem keine Beweise für eine „Kundenliste“ oder ein falsches Spiel im Zusammenhang mit Epsteins Tod 2019 gefunden wurden. „Gebt die Epstein-Akten frei. Alle“, schrieb Spacey in einem X-Post. „Für diejenigen von uns, die nichts zu befürchten haben, kann die Wahrheit nicht früh genug kommen.“ Das Justizministerium und das FBI kamen zu dem Schluss, dass Epstein durch Selbstmord in einem Gefängnis in Manhattan starb und wiesen Theorien über Erpressung oder Mord zurück. Sie fanden auch keinen Grund, gegen nicht angeklagte Dritte zu ermitteln. Spacey wurden zuvor Verbindungen zu Epstein nachgesagt, da er auf Flugprotokollen auftauchte und mit ihm, Bill Clinton und Chris Tucker auf einer HIV/AIDS-Reise nach Afrika im Jahr 2002 unterwegs war. Während seines Prozesses im Jahr 2022 bestritt er jede tiefere Verbindung und sagte: „Ich habe Jeffrey Epstein auf dieser Reise getroffen. Ich habe ihn nie wieder gesehen, und ich war nie auf einer Insel.“ Ungeöffnete Gerichtsdokumente aus einer Verleumdungsklage, die von Epsteins Anklägerin Virginia Giuffre eingereicht wurde, enthielten Namen von über 150 angeblichen Partnern. Später berichteten Nachrichtenagenturen, dass Spacey zusammen mit Trump, Bill Clinton, Prinz Andrew und anderen in den Dokumenten genannt wurde. Spacey wurde nicht beschuldigt, in Bezug auf Epstein ein Fehlverhalten begangen zu haben. Spacey, der sich seit 2017 mit mehreren Rechtsstreitigkeiten wegen Vorwürfen der sexuellen Nötigung konfrontiert sah, wurde 2023 in einem Londoner Prozess von neun Anklagepunkten freigesprochen. Derzeit wird er in Großbritannien in einem separaten Zivilverfahren verklagt.