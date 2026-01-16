Jimmy Kimmel hat US-Präsident Donald Trump eine seiner Auszeichnungen angeboten, nachdem die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado Trump ihren Friedensnobelpreis überreicht hatte. In einer aktuellen Folge von „Jimmy Kimmel Live“ sagte Kimmel, er würde eine seiner Trophäen eintauschen, falls Trump zustimme, „ICE aus Minneapolis abzuziehen und sie zurück an die Grenzen zu schicken, wo sie hingehören.“ „Trump liebt Auszeichnungen“, sagte Kimmel und argumentierte, dass „ihm eine Auszeichnung zu verleihen die einzige Möglichkeit zu sein scheint, ihn zu etwas zu bewegen“. Kimmel stand hinter einem mit Velours bezogenen Podest, auf dem einige seiner Auszeichnungen ausgestellt waren, darunter sein Daytime Emmy, ein Clio Award, ein Webby Award und ein Writers Guild Award. „Sie haben die Wahl“, sagte Kimmel und versprach, „eine oder sogar alle dieser Auszeichnungen ins Oval Office zu bringen, wenn Sie die Menschen in Minneapolis in Ruhe lassen“. Anschließend scherzte Kimmel über Machados Besuch im Weißen Haus und sagte, Trump habe behauptet, sie sei gekommen, „um unserem Land ihre Grüße auszurichten“. „Ob sie bar oder per Scheck bezahlt hat, wissen wir nicht“, fügte er hinzu. Machado hatte den Friedensnobelpreis im Oktober gewonnen – ein Schlag für Trump, der aggressiv darauf hingearbeitet hatte, die Auszeichnung selbst zu erhalten. Seitdem hat Trump Venezuela überfallen, den Diktator Nicolás Maduro gestürzt und sich die riesigen Ölreserven des Landes angeeignet.