Jimmy Kimmel nutzte den fünften Jahrestag der Unruhen am 6. Januar, um die Trump-Regierung in seiner Show „Jimmy Kimmel Live“ scharf zu kritisieren. Er warf ihr vor, eine „revisionistische Geschichtsschreibung“ der Ereignisse zu betreiben. Kimmel erinnerte die Zuschauer daran, dass Trump und seine Anhänger „versucht haben, unsere Regierung zu stürzen“, und bezeichnete den Sturm auf das US-Kapitol als „gewalttätigen und tödlichen Aufruhr“. Trotz Videobeweisen behauptet die Website des Weißen Hauses nun, die Demokraten hätten „den eigentlichen Aufstand inszeniert, indem sie eine von Betrug durchzogene Wahl bestätigten“. „Man kann es nicht anders ausdrücken“, betonte Kimmel und nannte Trumps Anstiftung zur Gewalt „eine egoistische, schändliche, tyrannische und gefährliche Tat“. Kimmel fügte hinzu: „Vor fünf Jahren sahen wir live mit eigenen Augen, dass der amerikanische Präsident so unamerikanisch ist, wie es nur geht.“ Der Late-Night-Moderator verspottete anschließend das Weiße Haus für dessen Lob für Trumps Begnadigungen von „patriotischen Eindringlingen“ und „friedlichen Demonstranten“. Kimmel witzelte, die Gedenktafel für die Polizisten, die das Kapitol verteidigt hatten, sei verschwunden, nachdem der „Knallkopf des Repräsentantenhauses“, Mike Johnson, sich geweigert habe, sie aufzuhängen. Er scherzte, das Datum markiere auch „Trumps zweitgrößten Fehler aller Zeiten“ und fügte hinzu: „Heute hat Eric [Trump] Geburtstag.“