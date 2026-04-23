Nach der Kommunalwahl 2026 setzen CSU und SPD ihre Zusammenarbeit im Nürnberger Rathaus fort. Die Bürgermeisterposten sind jetzt auch verteilt. Somit ist das Amt des zweiten Bürgermeisters für den CSU-Fraktionsvorsitzenden Andreas Krieglstein vorgesehen. Das Amt des dritten Bürgermeisters soll der Vorsitzende der SPD und der SPD-Fraktion, Nasser Ahmed, künftig übernehmen. Am 06. Mai findet die offizielle Wahl der Bürgermeister im Historischen Rathaussaal statt. Außerdem soll der Kulturbereich zur Chefsache werden. Oberbürgermeister Marcus König wird den Geschäftsbereich der ausscheidenden Bürgermeisterin Julia Lehner übernehmen. Der Koalitionsvertrag zwischen CSU und SPD soll in den nächsten Tagen final erfasst werden.