Thomas Jung darf feiern Der 64- jährige fährt bei der Kommunalwahl das beste Ergebnis in einer kreisfreien Stadt ein. Mit 72,1% wird er in seine fünfte Amtszeit gewählt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte keine andere Person so lange das Amt des Oberbürgermeisters in Fürth inne wie Thomas Jung. Er ist außerdem aktuell der Dienstälteste seines Amtes in ganz Bayern. Jetzt setzt er nochmal sechs Jahre drauf. Nürnberg geht in die Stichwahl Und auch Markus König lässt sich feiern. Noch ist aber noch nicht klar, ob er das Amt des Oberbürgermeisters von Nürnberg behalten wird. 46,0 Prozent, keine absolute Mehrheit. Trotz Stichwahl freut sich Markus König. Sein Herausforderer Nasser Ahmed sammelt 26,5% aller Stimmen. Für ihn ist noch nichts entschieden. Auch wenn der Abstand zum Amtsinhaber fast 20% beträgt. Auch Erlangen geht in die Stichwahl In die Stichwahl wird es auch in Erlangen gehen. Oberbürgermeister Florian Janik erhält mit 29,0% weniger Stimmen als der Herausforderer Jörg Volleth. Mit 35,8% setzt er sich vom Amtsinhaber ab. Die Wahl des neuen Oberbürgermeisters ist auch eine Entscheidung für oder gegen die Stadt Umlandbahn. Anders als sein Herausforderer Jörg Volleth möchte Florian Janik das Projekt umsetzen. Er hat sich ein anderes Wahlergebnis erhofft. Insgesamt 128 Stichwahlen wird es in ganz Bayern in zwei Wochen geben Auch in Nürnberg und Erlangen entscheidet sich dann erst, wer künftig an der Stadtspitze stehen wird.