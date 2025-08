Der Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio sieht sich heftigen Reaktionen ausgesetzt, weil er angeblich ein neues Luxushotel in der Nähe von Tel Aviv mitfinanziert, und das inmitten des israelischen Konflikts im Gazastreifen. Wie die israelische Zeitung The Jerusalem Post berichtet, ist der „Wolf of Wall Street“-Darsteller mit 10 % an dem Hotelprojekt beteiligt, für das gerade die Baugenehmigung erteilt wurde. DiCaprio sieht sich heftigen Reaktionen von Nutzern sozialer Medien ausgesetzt, die ihn aufgrund seiner Rolle als UN-Botschafter für den Frieden als Heuchler bezeichnen. DiCaprio ist für seine Unterstützung von Umwelt- und humanitären Themen bekannt geworden, was zu solch heftigen Gegenreaktionen geführt hat. Der Autor und Aktivist Shaun King beschuldigte den Schauspieler auf der Social-Media-Plattform X, „von der Apartheid während eines Völkermords zu profitieren“. „Während Gaza hungert, baut Leonardo DiCaprio ein 14-stöckiges Luxushotel in Israel“, schrieb King auf X. Dies ist nicht DiCaprios erstes Engagement in israelischen Projekten, er hat bereits in das Social-Media-Startup Mobli und das Fleischunternehmen Aleph Farms investiert. Das 2018 angekündigte Projekt sollte ursprünglich 180 Suiten umfassen, die sich auf zwei sechsstöckige Gebäude verteilen; inzwischen wurde es jedoch auf 365 Zimmer erweitert. Der 50-jährige „Titanic“-Darsteller hat sich noch nicht zu den Reaktionen geäußert, die er erhalten hat.