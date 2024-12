FDP-Chef Christian Lindner hat sich mit einem Online-Video persönlich an den Kanzlerkandidaten der CDU/CSU Friedrich Merz gewandt. Dabei Lindner warnte Merz davor, nach der kommenden Bundestagswahl Robert Habeck (Grüne) als Wirtschaftsminister zu besetzen. Außerdem verteidigte er sich gegen Kritik von Merz an seinen Aussagen, dass der ultraliberale argentinische Präsident Javier Milei und Tech-Milliardär Elon Musk in mancher Hinsicht als Vorbild taugen könnten. Lindner steht unter anderem nach Medienberichten rund um die sogenannte „D-Day“-Affäre, bei der, innerhalb der FDP, Szenarien für einen bewussten Bruch der Ampel-Koalition durchgespielt wurden, seit Wochen in der Kritik.