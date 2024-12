Machtwechsel in Syrien: Putin gewährt Assad Asyl in Russland

Russland hat dem entmachteten syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und seiner Familie Medienberichten zufolge Asyl gewährt. „Russland hat ihnen aus humanitären Gründen Asyl gewährt“, zitierte die russische Staatsagentur Tass am Sonntag einen Kreml-Vertreter. Angaben zum genauen Aufenthaltsort Assad, der stets engste Kontakte zu Kremlchef Wladimir Putin pflegte, gab es zunächst nicht. Der UN-Sicherheitsrat in New York will auf Antrag Russlands am Montag hinter verschlossenen Türen über die Lage in Syrien beraten.