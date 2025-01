Madonna hat US-Präsident Donald Trump und seine Regierung öffentlich kritisiert und seine jüngsten Durchführungsverordnungen als Bedrohung der Grundrechte verurteilt. „Es ist traurig zu sehen, wie unsere neue Regierung die Freiheiten abbaut, für die wir gekämpft und die wir gewonnen haben“, schrieb sie auf X, ehemals Twitter, und fügte die Emojis Pride Flag und Broken Heart hinzu. Seit seiner Rückkehr ins Amt hat Trump Durchführungsverordnungen unterzeichnet, die sich gegen Einwanderer, Transgender-Rechte und Klimapolitik richten. Er hat auch versucht, die finanzielle Unterstützung des Bundes einzufrieren, aber ein Richter hat dies inzwischen verhindert. Madonna ist seit langem gegen Trump und sah sich 2017 mit Kritik konfrontiert, als sie nach seiner ersten Wahl sagte, sie habe darüber nachgedacht, „das Weiße Haus in die Luft zu jagen“. Im Jahr 2024, nach Trumps Wahlsieg, postete sie eine Instagram-Story, in der sie ihn als „verurteilten Verbrecher, Vergewaltiger und Fanatiker“ bezeichnete und ein Foto einer Torte mit der Aufschrift „Fuck Trump“ teilte. Auch Selena Gomez sprach sich kürzlich gegen Trump aus und teilte ein emotionales Video auf Instagram als Reaktion auf seine Abschiebungspolitik. „Alle meine Leute werden angegriffen, die Kinder. Ich verstehe das nicht...es tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich werde alles versuchen, ich verspreche es“, so Gomez.