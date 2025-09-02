Beim krone.tv-Politik-Duell waren sich Eva Glawischnig und Andreas Mölzer ausnahmsweise einig: Der Elch hat mehr Eindruck hinterlassen als die Regierung. Der Österreich-Aufschlag bei Lebensmitteln und Dienstleistungen sei eine „Sauerei“, so Mölzer. Fraglich sei, was die Regierung tatsächlich tun kann. Auch Glawischnig spricht vom „immensen Druck auf den Menschen“. Währenddessen sorgte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger mit ihrem Auftritt in Alpbach für Aufsehen im Duell. Mölzer: „Sie trat dort in ukrainischer Tracht quasi als ukrainische Jungfrau auf. Als Ministerin eines neutralen Landes ist das ja fast schon kulturelle Aneignung.“