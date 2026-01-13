Am Freitag wurde das Mercosur-Abkommen endgültig beschlossen. Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen haben sich die Europäische Union und die südamerikanischen Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay auf ein Handelsabkommen geeinigt. Innerhalb der nächsten zehn Jahre sollen rund 91 Prozent der Zölle auf EU-Exporte wegfallen. Wirtschaftlich bringt das viele Chancen – doch nicht alle sehen das Abkommen positiv.