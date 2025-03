Donald Trump schielte schon während seiner ersten Amtszeit auf Grönland - ohne Erfolg. Nach dem neuerlichen Einzug ins Weiße Haus will er sich der größten Insel der Welt endgültig bemächtigen. „Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit und sogar für die internationale Sicherheit, und wir arbeiten mit allen Beteiligten zusammen, um zu versuchen, es zu bekommen. Wir brauchen es wirklich für die weltweite Sicherheit. Ich denke, wir werden es so oder so bekommen“, sagte Trump bei einer Rede vor dem US-Parlament. Trump hat in den vergangenen Monaten auch militärischen oder wirtschaftlichen Zwang nicht ausgeschlossen. Grönland ist die größte Insel der Erde und gehört zu Dänemark.