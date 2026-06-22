Im Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wird über die Überlegung von ÖVP und SPÖ diskutiert, trotz Sparpaket die heimische Parteienfinanzierung zu erhöhen. Mölzer: „Das ist politisch und taktisch dumm. Mir tut die Regierung fast schon leid, weil sie so patschert ist.“ Glawischnig, ernüchtert: „Die Parteienfinanzierung in Österreich geht in unterschiedlichste Bereiche und ist breit vernetzt. Das ist wie eine Krake, die sich übers Land gelegt hat.“ Mölzer ergänzt: „Demokratie kostet viel Geld und die ehemaligen Großparteien haben einen immensen Finanzbedarf.“ Eine Erhöhung der Parteienförderung sei aber nicht nur ein falsches Signal, sondern auch eine Sauerei. Man müsse sich nach den vielen Null-Lohnrunden der letzten Zeit schon auch fragen, ob man nun nur noch Volltrotteln für die Politik bekomme.