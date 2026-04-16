Im aktuellen Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer wurde über die aktuellen Jubiläen „70 Jahre FPÖ“ und „40 Jahre Grüne“ diskutiert. Mölzer über das ungleiche Paar: „FPÖ und Grüne sind Antagonismen in Österreich. So nach dem Motto: Beste Freunde. Beste Feinde.“ Glawischnig über die Grünen: „Wir waren nicht nur linke Alt-68er, sondern auch Bürgerliche. Und wir hatten oft starke Frauen in der Auslage.“