Im Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer wird über die Unterzeichnung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vor 250 Jahren diskutiert und das Bild, das die USA derzeit abgeben. Mölzer: „Amerika-Schelte ist während der Präsidentschaft Trumps ja en vogue. Aber insgesamt sind die USA schon eine Erfolgsgeschichte. Die USA wurden ja durch europäische Migration gegründet. Von Leuten, die vom alten Kontinent weggegangen sind. Sie sind faktisch das missratene Kind Europas, aber auch das erfolgreichste Modell der Neuzeit.“