Im Europäischen Parlament steht eine Abstimmung über eine umstrittene Verschärfung der EU-Asylpolitik an. Der zur Abstimmung stehende Text ist das Ergebnis von Verhandlungen der christlich-demokratischen EVP-Fraktion mit Rechtsaußen-Parteien wie der AfD. Die Nachrichtenagentur dpa enthüllte jüngst Absprachen in einer WhatsApp-Gruppe sowie ein persönliches Treffen. Zur EVP gehören auch CDU und CSU, welche nicht mit Parteien wie der AfD zusammenarbeiten wollten.