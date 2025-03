Großer Wurf in einer frühen Phase der Sondierungen: Union und SPD einigen sich auf ein historisches Finanzpaket für die Verteidigung und Infrastruktur. Das hilft auch Kanzler Olaf Scholz beim EU-Gipfel am Donnerstag. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Plan vorgelegt, um die Verteidigungsausgaben in Europa massiv zu erhöhen - es geht um nahezu 800 Milliarden Euro. Scholz reist nun mit dem Versprechen an, dass Deutschland seinen Teil beitragen kann.