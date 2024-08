Das US-Militär verstärkt seine Präsenz im Nahen Osten angesichts eines erwarteten iranischen Angriffs auf Israel weiter. Verteidigungsminister Lloyd Austin habe die Verlegung des mit einem Atomantrieb ausgestatteten U-Boots „USS Georgia“ befohlen, zudem sollen der Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ und seine Begleitschiffe ihren Transit in die Region beschleunigen, erklärte das Pentagon. Der Flugzeugträger mit seinen modernen Kampfjets vom Typ F-35 komme zusätzlich zur bereits in der Region befindlichen Flugzeugträgergruppe „USS Theodore Roosevelt“, hieß es. Nach der Tötung eines Militärkommandeurs der Hisbollah im Libanon sowie eines Anführers der mit der Terrorgruppe verbündeten islamistischen Terrororganisation Hamas in Teheran kündigten der Iran und die Hisbollah massive Vergeltung an.