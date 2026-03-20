Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat beim EU-Gipfel in Brüssel angekündigt an seinem Veto gegen die milliardenschwere europäische Finanzhilfe für die Ukraine festzuhalten. Sein Land werde pro-ukrainische Projekte erst dann wieder unterstützen, wenn es wieder russische Öllieferungen über die Druschba-Pipeline bekomme. Andere Staats- und Regierungschefs kritisieren Orban dafür und verweisen auf eine im Dezember erteilte Zustimmung für die Ukraine-Hilfen.