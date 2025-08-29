Die Bundesregierung will mit einem neuen Wehrdienstmodell die Bundeswehr wieder aufstocken – Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht von rund 60.000 fehlenden Soldatinnen und Soldaten. Der neue Wehrdienst ist keine Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht, sondern ein hybrides Modell mit freiwilligen und teils verpflichtenden Elementen. Was genau auf die betroffenen Jahrgänge zukommen soll und wie das neue Modell funktioniert, erklären wir im folgenden Video.