Der Fernsehmoderator und Entertainer Nick Cannon hat laut Variety mit politischen Äußerungen in seiner Web-Talkshow „Big Drive“ für Kontroversen gesorgt. In einem Gespräch mit dem Model Amber Rose erklärte Cannon, er stimme ihrer Kritik an den Demokraten „zu 100 %“ zu. Er behauptete, „die Leute wissen nicht, dass die Demokraten die Partei des Ku-Klux-Klans sind“, und fügte hinzu: „Die Leute wissen nicht, dass die Republikaner die Partei sind, die die Sklaven befreit hat.“ „Ehrlich gesagt, ich gehöre keiner der beiden Parteien an. Ich stimme W. E. B. Du Bois zu, der sagte, es gäbe keine zwei Parteien. Es sei nur eine böse Partei mit zwei verschiedenen Namen“, so Cannon. Der 45-Jährige scherzte außerdem: „Wir haben jetzt den Golf von Amerika“, und verglich Präsident Donald Trump mit einem exklusiven Club, in dem „fünf Millionen Dollar Eintritt verlangt werden, um ins Land zu kommen.“ Cannon sagte weiter, Trump tue genau das, was er angekündigt habe, und fügte hinzu: „Ich mag Trump.“ Historiker merken an, dass zwar Gruppierungen, die frühen Demokraten nahestanden, nach dem Bürgerkrieg mit dem Ku-Klux-Klan in Verbindung standen, die Partei als Ganzes diesen aber nicht einheitlich unterstützte.