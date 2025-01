US-Präsident Joe Biden hat die amerikanische Bevölkerung bei seiner Abschiedsrede vor Gefahren einer bedrohlichen Oligarchie im Land gewarnt. Biden sagte am Mittwochabend in Washington „die gefährliche Machtkonzentration in den Händen einiger weniger extrem reicher Menschen — und die gefährlichen Folgen, wenn ihr Machtmissbrauch unkontrolliert bleibt“ bereiteten ihm Sorgen. Biden spielte wohl unter anderem auf den Einfluss schwerreicher US-Unternehmer wie Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos an, ohne die Milliardäre namentlich zu nennen. Allen drei Unternehmern wird nachgesagt, sich von der Nähe zum kommenden Präsidenten Donald Trump Vorteile für ihre Firmen zu erhoffen.