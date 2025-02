Die häusliche Pflege in Deutschland steht am Abgrund, warnt der Pflegeexperte Christian Graggaber. In einem eindringlichen Appell fordert der Geschäftsführer des Pflegezubehör-Händlers Prosenio die Politik auf, pflegende Angehörige stärker zu entlasten – andernfalls drohe ein flächendeckender Zusammenbruch der Versorgung. „Die häusliche Pflege ist längst keine Randerscheinung mehr, sondern das Rückgrat unseres Pflegesystems“, so Graggaber. „Doch dieses Rückgrat droht zu brechen, wenn nicht endlich umfassende Maßnahmen ergriffen werden.“ Tatsächlich werden in Deutschland rund 80 Prozent der derzeit 5,2 Millionen Pflegebedürftigen zu Hause versorgt, die meisten von ihnen von Angehörigen. Angesichts einer alternden Gesellschaft und eines sich zuspitzenden Fachkräftemangels warnt Graggaber vor einer Überlastung der Familien: „Pflegende Angehörige stehen zwischen tiefer Hingabe und permanenter Überforderung. Sie opfern Zeit, Gesundheit und Einkommen – oft bis zur völligen Erschöpfung.“ Der Experte fordert daher tiefgreifende Reformen. Zu seinen Vorschlägen gehören ein „existenzsicherndes Pflegegeld“, ein kostenfreier Zugang zu Pflegehilfsmitteln, verpflichtende Schulungen für eine sicherere Pflege sowie flexiblere Arbeitszeitmodelle. Auch müsse der bürokratische Aufwand deutlich reduziert werden. „Ohne die Angehörigenpflege wäre unser System bereits heute kollabiert“, so Graggaber. Doch die Belastung steige weiter. Wenn die Politik jetzt nicht handele, werde eine der tragenden Säulen der Pflege in Deutschland unweigerlich einstürzen – mit dramatischen Folgen für Millionen von Menschen.