Die Polizei hat offenbar einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin verhindert. Am Samstag nahm sie in Bernau einen libyschen Mann fest, der die Botschaft offenbar mit einer Schusswaffe angreifen wollte. Der 28-jährige soll Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat sein, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.