Als US-Präsident Donald Trump in die Politik ging, schienen viele seiner einst prominenten Freundschaften mit anderen Prominenten in Vergessenheit zu geraten. Dennoch pflegten einige bekannte Stars über die Jahre hinweg enge Beziehungen zu Mitgliedern der Familie Trump. Hier sind einige Prominente, die auch heute noch mit Mitgliedern der Familie Trump befreundet sind… Eine der überraschendsten Freundschaften besteht zwischen Kim Kardashian und Ivanka Trump. Ihre Beziehung begann Berichten zufolge nach ihrem Treffen auf der Met Gala 2014 und ist seitdem eng. Die Freundschaft sorgte 2023 für Schlagzeilen, als Ivanka an Kardashians Geburtstagsfeier teilnahm. In den darauffolgenden Jahren vertiefte sich die Freundschaft der beiden, parallel zu Kardashians wachsendem Interesse an Recht und Reformen im Strafrechtssystem. Eine weitere unerwartete Verbindung besteht zwischen Hugh Jackman und Ivanka Trump. Der Schauspieler ist seit Jahrzehnten mit Ivanka Trump und ihrem Ehemann Jared Kushner befreundet. In einem Auftritt bei „The View“ im Jahr 2018 äußerte sich Jackman zu dieser Freundschaft und erklärte, dass er politische Differenzen nicht als Grund sehe, langjährige Freunde zu verlassen. Donald Trump pflegt eine langjährige Freundschaft mit Golflegende Tiger Woods. Die beiden kennen sich angeblich schon seit Jahrzehnten und sind oft durch ihre gemeinsame Leidenschaft für Golf verbunden. 2019 verlieh Trump Woods die Freiheitsmedaille des Präsidenten, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten. Eine der überraschendsten Freundschaften, die jahrelang für Aufsehen sorgte, ist die zwischen Tom Brady und Donald Trump. In einem Interview in der „Howard Stern Show“ im Jahr 2020 beschrieb Brady ihre Freundschaft als unabhängig von Politik und erklärte: „Politische Unterstützung ist etwas anderes als die Unterstützung eines Freundes.“ Einem hartnäckigen Gerücht zufolge wurde Brady einst mit Trumps ältester Tochter Ivanka verkuppelt, doch beide dementierten dies.