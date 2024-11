Der russische Präsident Wladimir Putin bestätigte, dass eine neu entwickelte russische Mittelstreckenrakete am Donnerstagmorgen die ukrainische Großstadt Dnipro getroffen habe und drohte den westlichen Verbündeten Kiews. In einer Videoansprache nannte Putin das neue System Oreschnik. Er sprach von einer Reaktion darauf, dass die USA und andere Länder der Ukraine den Einsatz weitreichender Waffen gegen russisches Territorium erlaubt hätten. „Die Welt muss reagieren. Im Moment gibt es keine starke Reaktion der Welt“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in den Onlinenetzwerken. Es handele sich um eine „offensichtliche und ernsthafte Steigerung des Ausmaßes und der Brutalität dieses Krieges“, so Selenskyj weiter.