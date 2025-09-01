Am Sonntag hat in Tianjin der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) begonnen. Neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Indiens Premierminister Narendra Modi hat Präsident Xi Jinping auch die autoritären Herrscher des Iran und Belarus empfangen. Putin möchte den Gipfel nutzen, um die Beziehungen im eurasischen Raum zu stärken und so „eine gerechtere multipolare Weltordnung zu schaffen“.