Der Rapper NBA YoungBoy aus Louisiana, der mit bürgerlichem Namen Kentrell D. Gaulden heißt, gehört zu denjenigen, die von Donald Trump begnadigt wurden. „Ich möchte Präsident Trump dafür danken, dass er mich begnadigt hat und mir die Möglichkeit gibt, mich weiterzuentwickeln - als Mann, als Vater und als Künstler“, sagte Gaulden, 25, in einer Erklärung. "Dieser Moment bedeutet mir sehr viel. Er öffnet mir die Tür zu einer Zukunft, für die ich hart gearbeitet habe und auf die ich voll und ganz vorbereitet bin", fügte er hinzu. Die Begnadigung erfolgte, nachdem Gaulden sich im Dezember des Waffenbesitzes auf Bundesebene schuldig bekannt hatte. Damit endete eine langwierige juristische Geschichte, die Anklagen in Louisiana, Utah und Kalifornien umfasste. Im Rahmen eines Vergleichs wurde er im Jahr 2020 in einem Fall in Louisiana zu 23 Monaten Gefängnis verurteilt, erhielt fünf Jahre Bewährung und zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 Dollar im Zusammenhang mit einer anderen Anklage in Utah. Im Jahr 2022 war er in Kalifornien von einer ähnlichen Anklage freigesprochen worden. Gaulden hatte in beiden Fällen mit bis zu 25 Jahren Haft gerechnet, wurde aber im März unter Anrechnung der verbüßten Zeit aus der Bundeshaft entlassen. Im vergangenen Monat hat er seinen Hausarrest beendet und ist nun frei von allen rechtlichen Einschränkungen. Nachdem er seine juristischen Auseinandersetzungen hinter sich gebracht hat, kündigte Gaulden kürzlich eine 32-Städte-Tournee durch die USA an, die im September beginnen soll. "Er ist jetzt ein völlig freier Mann, ohne Reisebeschränkungen. Die Welt liegt ihm zu Füßen", sagte sein Agent Andrew Lieber.