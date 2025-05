Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja forderte am Freitag vor dem UN-Sicherheitsrat ein Ende der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine als Bedingung für eine Waffenruhe. Er warnte Deutschland vor der Lieferung von Taurus-Raketen und drohte damit, dass Deutschland tiefer in den Konflikt hineingezogen würde. Für den 2. Juni sind Gespräche in Istanbul geplant.