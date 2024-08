Die russische Luftabwehr hat in der Nacht zum Mittwoch nach Behördenangaben bei einem der massivsten ukrainischen Luftangriffe auf Moskau elf Drohnen abgeschossen. Über der russischen Hauptstadt und der angrenzenden Region seien „elf Drohnen zerstört worden“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. „Dies ist einer der bislang größten Versuche, Moskau mit Drohnen anzugreifen“, erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin. Zuvor hatte er bereits angegeben, dass keine Schäden oder Opfer gemeldet worden seien. Insgesamt habe die Luftabwehr in der Nacht 45 ukrainische Drohen abgeschossen. Derzeit läuft eine überraschende Offensive der Ukraine in der russischen Grenzregion Kursk, bei der Kiew eigenen Angaben zufolge bislang mehr als 90 Ortschaften unter seine Kontrolle gebracht hat.