Sarah Jessica Parker ist der Meinung, dass Politik besser offline gehandhabt werden sollte und vermeidet es, öffentlich darüber zu diskutieren, insbesondere in den sozialen Medien. Im MSNBC-Podcast „The Best People“ sagte Parker gegenüber Nicolle Wallace, dass sie politische Diskussionen im Internet vermeidet, weil es den sozialen Medien an Nuancen fehlt. „Ich glaube nicht, dass es ein Ort ist, der eine wirklich komplizierte Unterhaltung verdient“, sagte Parker über politische Beiträge auf Plattformen wie Instagram. „FDR wurde ohne soziale Medien gewählt“, sagte sie. „Generationen wurden gewählt, ohne dass jemand etwas auf Instagram sagen musste“ Obwohl sie oft dazu aufgefordert wird, sich zu äußern, sagt Parker, dass sie nicht über Themen sprechen wird, über die sie sich nicht informiert fühlt: „Ich möchte nicht etwas verletzen, das mir wichtig ist“ Um die heutige Politik zu verstehen, sagt Parker, dass sie viel liest und versucht zu unterscheiden, „was beängstigend und was gefährlich ist“. Obwohl sie wählerisch ist, unterstützte Parker Kamala Harris und Tim Walz während der Wahl 2024. Auf Instagram schrieb sie damals: „Für die Liebe zu meinem Land, für unsere öffentlichen Schulen, für Bücher... für das Wahlrecht“