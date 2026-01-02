Im Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig auf krone.tv wird nach der Warnung von Fiskalratschef Christoph Badelt vor einer fünf Milliarden Euro schweren Budgetlücke über ein mögliches weiteres Sparpaket diskutiert. Glawischnig kritisiert einen „Zick-Zack-Kurs“ von Finanzminister Marterbauer und warnt vor wachsender Gereiztheit in der Bevölkerung. Mölzer ortet fehlende Reformbereitschaft in der Regierung.