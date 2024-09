Schüsse in München: Attentäter aus Österreich soll Islamist gewesen sein

Am 5. September wurde ein 18-Jähriger von der Polizei erschossen, nachdem er mit einem Gewehr in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München das Feuer auf Polizeibeamte eröffnet hatte. Das ist bisher über den Attentäter bekannt.