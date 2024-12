Schweigegeld für Pornostar: Richter will Urteil gegen Trump nicht aufheben

Der Richter im New Yorker Schweigegeld-Verfahren gegen Donald Trump hat eine Aufhebung der Verurteilung des designierten US-Präsidenten abgewiesen. Trump war schuldig gesprochen worden, eine Schweigegeldzahlung in Höhe von 130.000 Dollar an ein früheres Porno-Sternchen vertuscht zu haben.