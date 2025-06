In einem Interview mit der BBC hat Shakira kürzlich zugegeben, dass man als Einwanderer in den USA unter der Trump-Regierung „in ständiger Angst leben muss“. Die Sängerin zog im Alter von 19 Jahren in die USA und schloss sich damit vielen kolumbianischen Einwanderern an, die auf der Suche nach mehr Möglichkeiten und einer besseren Zukunft waren. Um ein englischsprachiges Publikum anzusprechen, sagte sie, sie lese „Leonard Cohen und Walt Whitman und Bob Dylan“, um ihr Songwriting anzupassen. "Jetzt, mehr denn je, müssen wir zusammenhalten. Jetzt müssen wir mehr denn je unsere Stimmen erheben und deutlich machen, dass ein Land seine Einwanderungspolitik ändern kann, aber die Behandlung aller Menschen muss immer menschlich sein", so Shakira Bei den Grammys 2025 widmete sie ihren Preis für das beste Latin-Pop-Album den Einwanderern mit den Worten: „Ihr werdet geliebt, ihr seid es wert, und ich werde immer mit euch kämpfen.“ Nach den jüngsten ICE-Protesten in L.A. teilte auch Popstar Olivia Rodrigo ihre Bedenken und schrieb: „Ich bin zutiefst bestürzt über die gewaltsamen Abschiebungen meiner Nachbarn unter der derzeitigen Regierung.“ Die ICE-Razzien in LA haben sich intensiviert, wobei die Beamten im Rahmen einer von der Trump-Administration angeordneten breiteren Abschiebungsaktion gezielt Einwandererviertel ins Visier nehmen.