In den USA zeichnet sich ein Ende der Haushaltssperre ab. Am Montag gelang es den Republikanern im Senat, genügend demokratische Abgeordnete auf ihre Seite zu ziehen und eine Mehrheit zu bekommen. Der Haushalt geht nun an das Repräsentantenhaus, das ebenfalls zustimmen muss. Anschließend muss der Haushalt von US-Präsident Donald Trump unterschrieben werden. Der Übergangshaushalt könnte die Finanzierung der Regierungsausgaben bis Ende Januar sichern.