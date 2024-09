Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in den USA gelandet — und hofft, dort unter anderem von US-Präsident Joe Biden Unterstützung für seinen sogenannten Siegesplan zu erhalten. „Zusammen mit unseren Partnern können wir unsere Position so stärken, wie es nötig ist für unseren gemeinsamen Sieg — für einen wirklich gerechten Frieden“, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner Videoansprache während einer Reise in die Vereinigten Staaten. Vor seinem Gespräch mit Biden in Washington trifft Selenskyj am Montag in New York unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Am Dienstag beginnt in der US-Metropole dann die UN-Generaldebatte, zu der mehr als 130 Staats- und Regierungschefs erwartet werden.