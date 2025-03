Beim Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau hat Parteichef Markus Söder in einer kämpferischen Rede die Herausforderungen angesichts der Weltlage beschworen. Das von Union und SPD geschnürte 500-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket lobt der bayerische Ministerpräsident als Signal an die Welt: "Deutschland geht voran."