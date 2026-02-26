Integration ist in Deutschland seit der Flüchtlingskrise ein zentrales Thema. Wie gelingt es, Hunderttausenden Menschen unsere Kultur – vor allem aber unsere Sprache – näherzubringen? Denn Sprache ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein selbstständiges und erfolgreiches Leben in Deutschland. Große Hoffnung setzen viele dabei in Sprachkurse. Doch genau hier soll nun bundesweit gespart werden. Ab Februar werden Fördergelder gekürzt – die Bundesregierung setzt einen Sparkurs statt auf Sprachkurs.