Die Stimmen innerhalb der SPD, die die Frage nach Kanzlerkandidatur zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius für noch nicht entschieden erachten, werden lauter. Zuletzt meldeten sich mit Wiebke Esdar und Dirk Wiese aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen zwei einflussreiche Sozialdemokrat:innen in diese Richtung zu Wort. Im Vergleich zu Scholz ist Pistorius in Umfragen deutlich beliebter. Der Verteidigungsminister schließt eine Kanzlerkandidatur grundsätzlich auch nicht aus. Die SPD liegt in Umfragen bei 15 bis 16 Prozent, die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz ist derzeit mindestens doppelt so stark.